NK schaatsen is ineens geen selectiewedstrijd meer, maar een echt Kampioenschap

ColumnColumnist Erben Wennemars is blij dat er nu vanwege de coronacrisis eindelijk geen gedoe is in het schaatsen. ,,Op deze manier kan de schaatssport zijn waar ze goed in is: puur vermaak en een inspiratiebron voor alle fans‘’, stelt hij. ,,Dat geeft hoop in deze onzekere tijden.’’

We gaan weer schaatsen. Nog nooit heb ik zo uitgekeken naar het nieuwe seizoen als dit jaar. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de egocentrische topsport-bubbel waar ik al jaren onderdeel van ben eindelijk doorgeprikt is. We beginnen met een schone lei.

Jarenlang stonden alle partijen in de schaatswereld tegenover elkaar. Ieder had zijn eigen belang, waardoor we uit het oog verloren wat ons bindt. Het klinkt misschien een beetje dramatisch, vooral als je ziet dat het stadion het afgelopen seizoen gewoon vol zat, er grote commerciële schaatsploegen zijn, schaatsers ongekend veel volgers hebben op sociale media en Thialf nog steeds het schaatshart van de wereld is. Maar er was te veel gedoe.

De Olympische Spelen zijn voor de schaatsers heilig en ik heb steeds vaker het gevoel gehad dat alle andere wedstrijden werden gedegradeerd tot verplichte oefenwedstrijdjes. De commerciële ploegen ruzieden inmiddels standaard met de KNSB over licentievoorwaarden en logo-afmetingen. De supporter was geen fan meer, maar consument. Er was afgunst en vaak ging de energie zitten in het uitvergroten van de verschillen. De ziel was eruit.

En nu is er corona. Dat heeft op ons allemaal grote impact. Veel zekerheden vallen weg en het dwingt iedereen om de verbinding te zoeken. Ook in de sportwereld.

Ik heb van dichtbij ervaren wat voor energie er loskomt in tijden van tegenslag. Heel wat uurtjes heb ik via internetverbinding meegedacht over oplossingen. Met de KNSB, met schaatsers, met sponsors. En iedereen is van goede wil. De schaatsers staan te trappelen. Waar eerder iedereen bij een kleine verkoudheid al afzegde voor een NK, staat nu Kjeld Nuis voor de camera van de NOS te vertellen dat hij, ondanks dat hij geen enkel idee heeft hoe hij ervoor staat na zijn heftige coronatijd, toch meedoet.

Het NK is ineens geen selectiewedstrijd meer, maar een echt Kampioenschap waar de Nederlandse titel weer de waarde krijgt die het verdient. Leuk! Niks stapjes maken; elke wedstrijd wordt vanaf nu weer beleefd alsof het de laatste is. We leven maximaal in het moment en dat geeft raar genoeg heel veel positieve energie.

Het is fantastisch om te zien hoe Sven Kramer zich weer eens keihard inzet om de sport achter de schermen een impuls te geven. En het is de selectiecommissie gelukt een deelnemersveld samen te stellen, ondanks dat er geen selectiewedstrijden werden verreden. Zonder gemor en geruzie!

Ik durf te zeggen dat dit alles mogelijk is omdat we ons allemaal realiseren dat er alleen een harde strijd kan worden gevoerd op het ijs als iedereen vanuit dezelfde bedoeling actief is. Dan is de supporter geen consument meer, de sponsor geen platte marketeer en de schaatser geen egocentrisch persoon. De partijen zitten er nu even niet meer alleen in om wat te halen, maar vooral om iets te geven. En op deze manier kan de schaatssport zijn waar ze goed in is: puur vermaak en een inspiratiebron voor alle fans. Dat geeft hoop in deze onzekere tijden.