Nils van der Poel spreekt zich uit: ‘Naar alle waarschijnlijkheid ben ik nu niet meer welkom in China’

Door Lisette van der Geest



Er komen heel wat meer haatberichten wanneer je als Zweed forse kritiek uit op berichtgeving over een Nederlandse schaatslobby, dan wanneer je commentaar levert op de keuze van het IOC voor China als locatie van de Spelen, weet Nils van der Poel. ,,Maar’’, zegt de tweevoudig olympisch kampioen lachend, aan de vooravond van het WK allround in Hamar, ,,één van die Nederlanders stuurde later, nadat ik mijn medaille had weggegeven: ‘Oké, ik neem het terug’.’’



Van der Poel (25) – schaatser, filosoof, filantroop, man van extremen en nog heel veel meer – zit in een perszaaltje in een hotel in Hamar. Op een steenworp afstand van het Vikingskipet, waar hij zaterdag en zondag in actie komt op het WK allround. Het wordt een van zijn laatste wedstrijden. Althans, een van de laatste waar hij als favoriet op een afstand start. Naar alle waarschijnlijkheid. Het is een disclaimer die hij zelf sinds zijn aankondiging na de 10.000 meter in Peking benadrukt. Hij stopt, mits het hem lukt. ,,Ik heb het twee keer eerder geprobeerd.’’