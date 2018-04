'Niko Kovac nieuwe trainer Bayern München'

Vlaan­de­ren-win­naar Niki Terpstra komt gewoon weer naar de Ronde van Made

19:07 In Made ging donderdag de vlag uit. ,,We hebben de koning van het voorjaar te pakken", zo kondigde voorzitter Toin Pals triomfantelijk de komst van Niki Terpstra naar de 77ste Profronde van Made op zaterdagavond 21 april aan. De man die afgelopen weken zowel de Ronde van Vlaanderen als de E3 Prijs won en ook nog eens als derde over de streep kwam in Parijs-Roubaix is voor de trotse Pals een publiekstrekkers van jewelste.