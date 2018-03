Niki Terpstra wint E3 Harelbeke na fabelachtige solo

De twee koplopers van dat moment, Damien Gaudin en Pim Ligthart, bleken niet bestand tegen Terpstra en Lampaert. Binnen no time werden ze bijgehaald en twee hellingen later – op de Eikenberg - bleek dat Lampaert en Tersptra van een andere orde waren.



Maar de versnelling van Terpstra en Lampaert op de Taaienberg vertelt nog niet het hele verhaal van E3 Harelbeke. De massale valpartij met nog meer dan 100 kilometer te gaan was voor Quick-Step het sein om het commando over te nemen in E3 Harelbeke. De voltallige ploeg – zeven renners - kwam ongeschonden uit de crash en zette vanaf dat moment de wedstrijd naar de hand. Drie uur later bekroonde Terspstra het ploegenspel.