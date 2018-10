Nike 'ernstig verontrust' door verkrachtingszaak Ronaldo

De 33-jarige Ronaldo wordt verdacht van de verkrachting van Kathryn Mayorga. De politie in Las Vegas maakte eerder deze week bekend dat het onderzoek naar de mogelijke verkrachting in 2009, waarbij Ronaldo betrokken zou zijn geweest, is heropend.



Nike, dat al in 2003 samenwerkt met Ronaldo en in 2016 een contract 'voor het leven' overeenkwam voor naar verluidt één miljard dollar (bijna 900 miljoen euro), zegt 'ernstig' in verlegenheid te zijn gebracht. ,,We zijn ernstig verontrust door de zware beschuldigingen en zullen de situatie de komende tijd goed in de gaten houden'', zo reageerde Nike in een mail naar persbureau AP.



Ook EA Sports liet zich tegen Associated Press in soortgelijke bewoordingen uit. ,,We verwachten van atleten met wie we zaken doen dat ze zich niet tegenstrijdige gedragen van onze normen en waarden'', aldus een verklaring die in handen is van AP