Nijhuis ziet WK-gastland Rusland verliezen in Oostenrijk

Opvallende sportout­fits: zij gingen Williams voor

20:25 Serena Williams verscheen gisteren in een wel heel opvallende outfit op de baan van Roland Garros voor haar partij tegen Kristina Pliskova. De Amerikaanse tenniste in een heuse catsuit. Het maakte de nodige tongen los, maar Williams is zeker niet de eerste sporter die opvalt op het gebied van 'mode'.