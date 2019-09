Nijhuis fluit EK-kwalificatieduel van Portugal

In Litouwen hoopt Portugal de weg naar boven in te zetten. De ploeg van aanvoerder Cristiano Ronaldo pakte pas twee punten, in twee duels. De regerend Europees kampioen deed mee aan de finaleronde van de Nations League (1-0 tegen Oranje) en heeft daarom nog duels in te halen. Eerst wacht Servië, zaterdag in Belgrado, en drie dagen later dus Litouwen.