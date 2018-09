Nigeria schorst bondscoach Yusuf voor jaar na fraude

Hij is betrapt op het aannemen van steekpenningen. Op in het geniep genomen camerabeelden is te zien dat hij geld krijgt van zaakwaarnemers, die als tegenprestatie verlangden dat twee van hun voetballers zouden worden geselecteerd.



De 56-jarige Yusuf leidde als bondscoach Nigeria begin dit jaar nog naar de finale van de Afrika Cup. Daarin verloor het met 4-0 van gastland Marokko. Hij fungeerde deze zomer op het WK in Rusland als assistent van de Duitser Gernot Rohr. Nigeria werd uitgeschakeld in de groepsfase.