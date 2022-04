Nieuwkoop en Lang belangrijk bij start play-offs, Union neemt koppositie weer over

Royale Union won in het eigen Stade Joseph Marien (capaciteit van 9.400 plaatsen) met 3-1 in de Brusselse derby tegen Anderlecht. Bart Nieuwkoop opende al in de tweede minuut de score. Tien minuten later verdubbele spits Dante Vanzeir de voorsprong al. Josh Cullen maakte in de 26ste minuut de 2-1 namens Anderlecht, maar zeven minuten na rust tilde Kaoru Mitoma de voorsprong weer naar twee goals: 3-1. Daar bleef het bij in de tweede helft.



Deniz Undav was de aangever bij alle drie de goals van Union. De 25-jarige spits uit Duitsland, die in de zomer van 2020 transfervrij overkwam van SV Meppen, staat dit seizoen al op 26 goals en 13 assists in 39 wedstrijden. In de zomer maakt hij de overstap naar Premier League-club Brighton & Hove Albion, dat net als Union in handen is van de steenrijke Engelsman Tony Bloom.