Nieuwe winnaar ATP Finals: Thiem of Tsitsipas?

Een talent was hij altijd wel, maar dat Tsitsipas vanavond één van de finalisten zou zijn van de ATP Finals, dat zal hij zelf begin 2019 ook niet hebben gedacht. Precies één toernooizege had de dan twintigjarige Griek pas op zijn naam staan. Maar wat goed is komt snel, dat blijkt maar weer als Tsitsipas in februari de finale van de Australian Open haalt.



Het is de opmaat voor het jaar dat Tsitsipas tegemoet zal gaan. Halverwege februari pakte hij in Marseille de eindzege, pas de tweede ATP-titel in zijn carrière. In Dubai komt daar een finaleplaats bij, voor hij in mei voor de tweede keer in zijn carrière het toernooi van Estoril wint. In Madrid haalt Tsitsipas vervolgens de finale, maar daarna gaat de Griekse motor wat haperen. Het is september als hij zich sinds tijden weer plaatst voor een finale, in China, die hij verliest van Dominic Thiem.