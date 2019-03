‘Nieuwe voorstellen voor Europese Super League’

Vanaf 2024 zou de koningsklasse van het Europese clubvoetbal moeten bestaan uit drie divisies, met een promotie- en degradatieregeling. De Europese kampioen komt dan voort uit de A-divisie, die uit 32 teams blijft bestaan. De ploegen worden echter in de nieuwe opzet verdeeld over vier poules van acht in plaats van de huidige indeling met acht groepen van vier. De Europa League en de nieuwe Europa League 2 zouden in de plannen van de ECA ongemoeid blijven.



De wereldvoetbalbond FIFA koos eerder deze maand voor een uitbreiding van het WK voor clubs. Vanaf 2021 mogen aan dat toernooi 24 ploegen deelnemen in plaats van zeven in de huidige formule. De ECA kondigde meteen een boycot af van dat nieuwe evenement, maar topclubs als Real Madrid en Bayern München zouden bij nader inzien toch wel iets voelen voor dit uitgebreide WK.



De ECA bespreekt maandag en dinsdag tijdens algemene vergaderingen in Amsterdam alle ontwikkelingen in het internationale topvoetbal.