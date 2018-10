Nieuwe tik voor Cocu na doelpuntloos gelijkspel met 'Fener'

Door het gelijkspel heeft Cocu met Fenerbahçe nu acht punten uit acht duels. Daarmee staat de Turkse 'topclub' op de vijftiende plaats van de Turkse competitie, één plek boven de degradatiezone. In eerdere zeven duels won Cocu met Fener pas twee keer: met 2-1 van Bursaspor en met 0-1 bij Konyaspor.



Donderdag wist Cocu zichzelf weer wat meer lucht te verschaffen dankzij een 2-0 overwinning in de Europa League tegen Spartak Trnava. Vorige week ging de ploeg in de competitie wel hard onderuit met 3-0 onderuit tegen Rizespor. Fenerbahçe heeft in de Turkse Süper Lig ook pas zes keer gescoord.



Bij Istanbul Başakşehir, dat het met de derde plaats in de competitie uitstekend doet, viel Eljero Elia bij de start van de tweede helft in. De Nederlander deed zijn landgenoot bijna extra pijn. Elia scoorde acht minuten voor tijd, maar zijn treffer werd door de arbitrage afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Een omstreden beslissing, die voor Cocu toch goed uitpakt.