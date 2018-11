Nieuwe spelregels maken einde aan tijdrekken bij wissel

De IFAB is verantwoordelijk voor de ‘Laws of the Game’, de spelregels van het mondiale voetbal. Vandaag deden voetbalwetgevers nieuwe voorstellen. Zo zouden spelers die gewisseld worden niet meer per se aan de kant van de reservebank het veld hoeven te verlaten. Deze regel is bedoeld om tijdrekken te voorkomen. Als de spelers het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn verlaten, kan het spel sneller worden hervat.