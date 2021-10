Nieuwe schaatsregel: blokje aantikken betekent automatisch diskwalificatie

Statement Amnesty bij Nederland-Gibraltar: ‘FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan’

11 oktober Amnesty International vraagt vanavond bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar in de Kuip met een spandoek aandacht voor de situatie van gastarbeiders in Qatar. ‘FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan’, staat op het spandoek.