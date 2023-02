Nieuwe plannen Super League lijken in de maak: ‘Een wolf die zich vermomt als oma’

Real Madrid, Barcelona en Juventus hebben naar verluidt contact opgenomen met meer dan 60 clubs in de hoop een nieuw Europees toernooi te creëren. Dat meldt de Britse kwaliteitskrant The Telegraph. De nieuwe versie is een aangepast plan van het project dat twee jaar geledene in enkele dagen crashte. In de nieuwe opzet zouden de clubs in meerdere divisies een competitie van minimaal 14 internationale wedstrijden per seizoen afwerken.