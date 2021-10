Nieuwe handschoenen voorkomen in Formule 1 brandwonden zoals bij Grosjean

WK-kwalifica­tie | Dit is het programma van vandaag en de stand van zaken in alle groepen

12:39 De interlandweek wordt vanavond afgesloten met de laatste serie kwalificatieduels. Zo kan Denemarken zich na Duitsland officieel plaatsten voor het WK van Qatar als wordt gewonnen van Oostenrijk. Ook in actie: John van ‘t Schip. Kan hij met Griekeland stunten bij Zweden? Volg alle tussenstanden vanavond onze livewidgets of bekijk hier de stand van zaken in alle Europese groepen.