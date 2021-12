Nieuwe foto's moeten welzijn van Chinese tennisster Peng Shuai bevestigen

De 35-jarige Peng beschuldigde begin november via het sociale medium Weibo de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar boodschap werd snel verwijderd en daarna was ze enige tijd spoorloos.



Inmiddels werden er in China door staatsmedia enkele foto’s van haar verspreid die moesten aantonen dat Peng veilig is en in goede gezondheid. Ze had ook middels een videocall tot twee keer toe contact met Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Toch blijven er twijfels over haar situatie en besloot vrouwentennisbond WTA inmiddels alle toernooien in China voor volgend jaar te schrappen.