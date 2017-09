Nieuwe Ferrari-sandwich blijft Verstappen bespaard

Door Arjan Schouten

Massaal werd gehoopt op een nieuwe Ferrari-sandwich voor Max Verstappen, maar dat feestje voor de fotografen ging mooi niet door. De FIA riep de drie hoofdrolspelers van de start in Singapore tegelijk op voor een moment met de wereldpers in de grote perszaal van het circuit van Sepang, maar veel spannender hoefde het ook weer niet te worden. Verstappen mocht uiterst links aanschuiven, Räikkönen rechts, met Vettel in het midden.

Nog eens een schuldige aanwijzen voor de botsing net na de start in Singapore? Niets van dat alles. Het gesprek met de media knetterde nergens, op het saaie af.

Volledig scherm Max Verstappen. © Photo News ,,Wat in Singapore gebeurd is, is gebeurd. Dat valt niet meer te veranderen. Onfortuinlijk, maar wat doe je eraan? Opnieuw proberen maar weer", zei Verstappen, die erkende dat in Singapore ook misschien wel de enige mogelijkheid om dit jaar een race te winnen verloren was gegaan. ,,Dat was absoluut een goede kans er nog eentje te winnen. Maar je weet het nooit dit seizoen. Daar gingen de lichtjes uit en meteen waren al drie auto’s weg. Ik bedoel maar, het valt allemaal niet te voorspellen."

Ambities

Koestert de Limburger na de teleurstellende laatste maanden überhaupt nog ambities voor de laatste race op het zinderend hete en vochtige Sepang, waar hij vorig jaar tweede werd achter ploeggenoot Daniel Ricciardo? ,,Ik blijf maar gewoon m’n best doen. Het is duidelijk niet mijn jaar, wat zondagen betreft. Maar ik moet positief blijven, de snelheid is er echt wel, nu. En dat is veelbelovend. Moeilijk te zeggen hoe goed we hier gaan zijn, maar vorig jaar jaar stonden we er hier ook goed voor. Ach, we gaan het wel zien."

Wat er ook gebeurt, zaterdag is het sowieso feest, als Verstappen zijn twintigste verjaardag viert. ,,Maar het probleem hier is: wie zit er met deze hitte nou te wachten op een stuk taart?", vroeg de Nederlander zich in de persconferentie af. ,,Nou, ik lust wel een stukje", reageerde Vettel vriendelijk, alsof de twee beste vrienden zijn en niet vorige race nog elkaars bolides aan gort reden. ,,Kom maar een stukje brengen." Verstappen: ,,Oké, dat is geregeld dan."