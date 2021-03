Nieuwe F1-auto Haas in Russische kleuren

Wonder: man die vliegtuig­crash Chapecoen­se overleefde ontsnapt opnieuw aan de dood

3 maart Opnieuw is Erwin Tumiri, een bemanningslid die op de vlucht zat van het gecrashte vliegtuig van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense, ontsnapt aan de dood. In 2016 was hij een van de zes overlevenden van de 77 passagiers van het toestel dat boven Colombia neerstortte. Vannacht overleefde hij een busongeluk in Cochabamba in Bolivia. Daarbij liep het dodental al op tot 21.