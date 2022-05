Nieuwe eigenaar ziet Chelsea in 97ste minuut winst verspelen, doek valt voor Watford

Met de nieuwe eigenaar Todd Boehly op de tribune, heeft Chelsea in jacht op een Champions League-ticket op pijnlijke wijze twee punten verspeeld. Wolverhampton Wanderers kwam op Stamford Bridge terug van een 2-0 achterstand. De gelijkmaker viel in de 97ste minuut.

Chelsea meldde vanmorgen dat er een akkoord is met een Amerikaans consortium onder leiding van zakenman Todd Boehly over de overname van de club. Eigenaar Roman Abramovitsj zette Chelsea in maart te koop als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Rus staat op een sanctielijst van de Britse overheid en kreeg daardoor te maken met allerlei restricties.

De Amerikaan Boehly, mede-eigenaar van honkbalteam de Los Angeles Dodgers, keek zaterdag vanaf de tribunes toe. In de 38e minuut zag hij een doelpunt van Ruben Loftus-Cheek worden afgekeurd wegens buitenspel. Na ingrijpen van de videoscheidsrechter kreeg Chelsea zo’n 10 minuten na rust een strafschop voor een overtreding op Lukaku. Die benutte de Belgische spits, dit seizoen vooral invaller, zelf. Twee minuten later profiteerde Lukaku van balverlies in de verdediging van de ‘Wolves’.

Todd Boehly ziet tot zijn schrik dat Wolverhampton er diep in blessuretijd 2-2 van maakt.

Francisco Trincão bracht namens de uitploeg 10 minuten voor tijd met de 2-1 de spanning terug. Verdediger Conor Coady kopte in de blessuretijd de gelijkmaker binnen. Oud-Ajacied Hakim Ziyech kreeg geen speelminuten.

De eerste vier in Engeland plaatsen zich voor de Champions League. Chelsea heeft na 35 van de 38 duels 67 punten, Arsenal en Tottenham Hotspur speelden een duel minder en pakten tot nu toe 63 en 61 punten.

Degradatie Watford

Voor Watford komt al na één jaar een einde aan het verblijf in de Premier League. De ‘Hornets’ verloren op bezoek bij Crystal Palace met 1-0 en vergezellen zo het al eerder gedegradeerde Norwich City van Tim Krul naar het Championship. De derde en laatste degradant is nog niet bekend. Momenteel staat het Everton van Manchester United-huurling Donny van de Beek onder de streep, maar de club heeft Burnley en Leeds United nog in het vizier.