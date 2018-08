Real neemt stappen tegen Internazionale, verdediger Heracles weerstaat lokroep uit Italië

Real overweegt stappen tegen Internazionale

Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, is woedend over de pogingen van Internazionale om Luka Modric tot een transfer te verleiden. Pérez is volgens het Spaanse radiostation Cadena Ser voornemens stappen te ondernemen tegen de Italiaanse topclub vanwege het contact zoeken met de speler zonder toestemming van Real. Modric werd de hele zomer aan een transfer gelinkt, maar lijkt gewoon in Madrid te blijven. ,,Er is niets aan de hand met Modric. Hij kan niet gelukkiger zijn dan bij Real Madrid", zei Real Directeur Emilio Butragueño eerder deze week. Als Internazionale nog wat wil, dan moet het haast maken. Italiaanse clubs hebben tot 20.00 uur vanavond om spelers aan te trekken.

PSV'er Lundqvist zint op vertrek

Ramon Pascal Lundqvist debuteerde twee jaar geleden bij PSV, als invaller in de Champions League tegen Atlético Madrid. Een handvol eredivisieminuten later speelt de 21-jarige Zweed nog steeds zijn wedstrijden in PSV 2. Het geduld van Lundqvist raakt op, zo geeft hij toe tegenover Fotbollskanalen. Omdat hij niet in de plannen van Mark van Bommel voorkomt, hoopt de Zweed (tijdelijk) elders onderdak te vinden. ,,Er is interesse van clubs, voornamelijk uit Nederland. Uit Scandinavië heb ik nog niets gehoord. Misschien zijn ze me vergeten", zegt Lundqvist. ,,Ik wil zo graag spelen. Of het nou in Nederland is, Zweden of Duitsland, als ik maar speeltijd krijg. Ik houd alle opties open, maar als de juiste club niet komt, blijf ik mijn best doen bij PSV."