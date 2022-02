Nieuw-Zeelandse voetbalster met drie eigen goals in rijtje met Martin Palermo en Sven van Beek

Het zal je maar gebeuren, drie eigen goals maken in één wedstrijd. De Nieuw-Zeelandse Meikayla Moore ‘flikte’ het zondag in de interland tegen de Verenigde Staten (5-0). Schrale troost voor de pechvogel die geschiedenis schreef: ze is niet de enige die op een voetbalveld in drievoud voor schut ging.

Martin Palermo

Wat is eigenlijk erger, drie eigen goals maken of drie penalty’s missen? Net als Moore schreef Martin Palermo voetbalgeschiedenis tegen wil en dank. De Argentijn presteerde het om tijdens de Copa America in 1999 tegen Colombia drie strafschoppen te missen. En allemaal nam hij ze in de reguliere speeltijd van een wedstrijd die Argentinië met 3-0 verloor. Palermo haalde er het Guiness Book of Records mee.

Volledig scherm Martin Palermo schreeuwt het uit na zijn drie gemiste strafschoppen tegen Colombia. © anp

Mario Gomez

Over records gesproken. Voormalig Duits international Mario Gomez bleek op zijn 34ste bij VfB Stuttgart in de Tweede Bundesliga nog altijd een gevreesd schutter. Op 1 december 2019 maakte hij er drie tegen Sandhausen en de ene goal was nog mooier dan de andere. Jammer alleen voor de spits was dat het feest tot drie keer toe niet door ging. Bij al zijn treffers stond Gomez luttele centimeters buitenspel stond, zo ontdekte de VAR. Stuttgart verloor met 2-1, ook dat nog.

Volledig scherm Mario Gomez. © EPA

Robert Mühren

Gomez dacht geschiedenis te hebben geschreven, maar zelfs dat zat er niet in voor de Duitser. Hij moet zijn record delen met Robert Mühren die hem eerder dat jaar, op 23 augustus 2019, als speler van Cambuur al voor was gegaan. Tegen zijn ex-club NAC, waarvoor hij in 14 duels nimmer doel troef, schoot de goalgetter drie keer raak. Maar Mühren en Breda bleek echter opnieuw geen goede combinatie, want al zijn goals werden afgekeurd. En uiteraard won NAC die avond met 1-0.

Volledig scherm Robert Mühren na zijn afgekeurde hattrick in Breda. © Marcel van Dorst

Josip Simunic

Twee keer geel is rood. Toch? Niet voor Josip Simunic. De hardleerse Kroaat presteerde het op het WK van 2006 om tegen Australië liefst drie keer een gele kaart te krijgen. Niet al te snugger van de verdediger die na zijn tweede kaart dankzij de onoplettende scheidsrechter Graham Poll nog aan rood ontsnapte, maar na kaart nummer drie alsnog van het veld moest.

Simunic vestigde er wel een record mee. Scheidsrechter Graham Poll ook trouwens. Voor de Engelsman betekende zijn blunder het einde van zijn interlandloopbaan.

Volledig scherm Josip Simunic (r) krijgt geel van Graham Poll. © EPA

Sven van Beek

In een lijstje naar aanleiding van eigen goals kom je altijd weer bij Sven van Beek terecht. De 27-jarige verdediger is immers de absolute recordhouder in de eredivisie met liefst acht eigen doelpunten. Nee, hij maakte er nooit drie in één duel. Maar Sven van Beek was wel namens drie verschillende clubs de schlemiel. Als Feyenoorder passeerde hij zes keer zijn eigen doelman, maar ook bij Willem II en Heerenveen was hij goed voor een eigen goal.

Volledig scherm Sven van Beek heeft zijn eigen doelman Kenneth Vermeer gepasseerd waardoor Feyenoord in 2019 met 1-0 verliest van FC Groningen. © Pim Ras Fotografie