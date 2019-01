Nieuw tennisduo: Djokovic en Djokovic

Door Rik Spekenbrink



Ze dubbelen niet voor het eerst samen. Wel een primeur, deze week in Doha: Novak Djokovic en zijn jongere broer Marko die samen partijen winnen. De Servische broers staan vanmiddag in de halve finale van het ATP-toernooi.



In 2013 speelden ze voor het laatst samen, in Dubai. Net als bij hun vier eerdere partijen ging het in de eerste ronde mis. Het tennistalent is niet helemaal eerlijk verdeeld in de familie Djokovic. Marko, 27 jaar, bezet de 574ste op de wereldranglijst van het enkelspel. Zijn vier officiële partijen gingen allemaal verloren. In het dubbelspel stond de teller van overwinningen op één, tot deze week. Het totale prijzengeld van Marko Djokovic: 73.149 dollar, een half procent van dat van zijn oudere broer.