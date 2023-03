Nieuw seizoen F1: hoe goed ken jij Max Verstappen?

Zaterdag 3E Grote zege voor Dongen, puntje voor ONI tegen koploper

Zowel Dongen als ONI verraste zaterdagmiddag in de derde klasse E. ONI pakte een puntje tegen koploper GDC, waar misschien nog wel meer in had gezeten. Dongen versloeg MVV’58 met maar liefst 6-0.