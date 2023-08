Nieuw initiatief Ziggo Sport: kijk met Robert Doornbos en Rob Kamphues naar de Dutch GP

In Ziggo Sport Watch Along laten Doornbos en Kamphues zien hoe ze naar de race op Zandvoort kijken. De uitzending is zondag vanaf 15.00 uur voor heel Nederland gratis te zien via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.



,,Ziggo Sport wil zoveel mogelijk Formule 1-fans optimaal laten meegenieten van unieke sportbeleving. Daarom gaan we iets nieuws doen: Ziggo Sport Watch Along. Met Watch Along kunnen de liefhebbers voor het eerst kijken hoe hun favoriete F1-kenners de race beleven. Door te kiezen voor dit interactieve format willen we de fans nog dichterbij laten komen: Watch Along is het perfecte tweede scherm. Het wordt een combinatie van deskundigheid en plezier”, vertelt Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport.