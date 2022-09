Nieuw hoofdstuk in Pogba-soap: opgepakte Mathias verspreidt tweets over broer Paul

Oud-Spar­taan Mathias Pogba opgepakt in zaak rond afpersing van zijn broer Paul

Een opmerkelijk nieuw hoofdstuk in de zaak rond de afpersing van Paul Pogba. Zijn broer, oud-Spartaan Mathias Pogba, is volgens Franse media opgepakt. In totaal zouden vier arrestaties zijn verricht.

14 september