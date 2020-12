Niet te stoppen, pechvogels en geluksvogels: en de genomineerden van 2020 zijn...

‘Neymar heeft niets te maken met megafeest in Mangarati­ba’

30 december In Brazilië is de verontwaardiging over het ‘minifestival’ in Mangaratiba in de staat Rio de Janeiro. Het feest met 500 gasten zou volgens de krant ‘O Globo’ zijn georganiseerd door Neymar. Vertegenwoordigers van de Braziliaanse ster zegt dat hij er niets mee te maken heeft.