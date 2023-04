Niet te stoppen: Daniil Medvedev pakt in Miami vierde titel van 2023

Met videoDaniil Medvedev heeft op het masterstoernooi van Miami zijn vierde titel van het jaar veroverd. De nummer 5 van de wereld was in de finale met 7-5 6-3 te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner, die zes plaatsen lager staat op de wereldranglijst.

De 27-jarige Medvedev was dit jaar ook al de beste op de hardcourttoernooien van Rotterdam (indoor), Doha en Dubai. Ook in Rotterdam versloeg hij Sinner in de eindstrijd, toen in drie sets.

Medvedev was in Miami nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Carlos Alcaraz, die dit jaar bij de laatste vier verloor van Sinner. Alcaraz won in 2023 wel het eerste masterstoernooi van het seizoen, in Indian Wells.

De beste tennissers ter wereld reizen nu af naar Europa voor het gravelseizoen.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © Getty Images via AFP

Lamens verliest finale in Colombia

Suzan Lamens reist niet met een titel op zak af naar Turkije voor de wedstrijden met het Nederlands team om de Billie Jean King Cup. De nummer 230 van de wereld moest op een ITF-toernooi in het Colombiaanse Sopó in de finale haar meerdere erkennen in de Française Séléna Janicijevic, die twintig plekken hoger staat op de mondiale ranglijst. Het werd 6-4 5-7 6-4.

De 23-jarige Lamens is - door de absentie van Arantxa Rus - de kopvrouw van Oranje bij de aankomende Billie Jean King Cup-wedstrijden in Antalya, van 10 tot en met 15 april. In de Turkse kustplaats strijdt Nederland met tien andere landen in Groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone om een plek in de play-offs van de wereldgroep.

Lamens speelde drie graveltoernooien op rij in Colombia. Ze werd eerst in de tweede ronde uitgeschakeld en haalde vorige week de halve finales.

