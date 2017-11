Niet-fitte Wüst meldt zich af voor 1500 meter in Stavanger

,,Ik ben niet fit", vertelt Wüst. ,,Net als heel Nederland. Ik ben verkouden en grieperig. Tegen beter weten in hoopte ik gisteren dat ik fit zou zijn, maar dat ben ik dus niet. Het is dus beter om te trainen en niet te rijden. Heerenveen hakte er toch wel in, door daar te rijden heb ik weer een nieuw virusje te pakken, of zo."



De Brabantse kent een moeizaam begin van het olympische seizoen. Bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen, toen ze nog kampte met naweeën van een buikblessure, lukte het haar op geen enkele afstand om op het podium te komen. Gisteren werd ze slechts veertiende op de 1000 meter. ,,Schaatstechnisch scheelde er gisteren niet veel aan, maar als je niet fit bent... Als je geen energie hebt, kun je nog zo graag willen, maar dan lukt het niet."



Ze oogde gisteren gefrustreerd na haar veertiende tijd. ,,Ik was teleurgesteld, maar het was niet anders dan anders als ik baal."



Wüst gaat net als de rest van de schaatsers morgen naar huis en gaat zich opmaken voor de volgende wereldbekerwedstrijd in Calgary.