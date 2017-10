Niet Bale, maar Gunter speler van het jaar in Wales

Bredanaar Middelkoop delft onderspit tegen dubbelmaatje Haase

9:41 Op de US Open waren ze een van de verrassingen in het dubbeltoernooi, en ook in de Davis Cup vormden een succesvol duo. Maar Robin Haase en de Bredase tennisser Matwé Middelkoop zien elkaar ook met enige regelmaat aan de andere kant van het net: dit keer was Robin Haase de gelukkige, hij won samen met partner Fabio Fognini in 3-6, 6-3, 10-6 van Middelkoop en Fabrice Martin op het ATP-toernooi van Peking.