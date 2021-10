Niels Zonneveld stunt tegen Gary Anderson

Later vanavond komen in de AFAS Live nog Michael van Gerwen en Vincent van der Voort in actie. Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, kan aanmoedigingen uit de zaal wel vergeten. Hij neemt het op tegen Dirk van Duijvenbode, die vrijdag het publiek meekreeg in zijn partij tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan.



Voor het eerst sinds 2019 is er weer een groot darttoernooi in Nederland, en het publiek werd vrijdagavond al getrakteerd op een paar prachtige verrassingen en een overvloed aan Nederlands succes.