Nick Kyrgios mist Roland Garros door gewapende overval: ‘Wond geneest niet goed’

De organisatie van Roland Garros meldde eerder dat de Australiër niet meedoet vanwege een knieblessure. ,,Met zijn knie gaat het goed en hij was op de weg terug. Maar toen was er een gewapende overval in zijn huis. Hij heeft daarbij een snee in zijn voet opgelopen. Dit geneest helaas niet goed”, zegt zijn manager Daniel Horsfall in de Australische krant The Canberra Times.