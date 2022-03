Nick Kyrgios gaat weer eens over de schreef tegen umpire: ‘Maar hij krijgt géén tik op zijn vingers’

Heracles Almelo werd opnieuw, en als het goed is voor het laatst, onaange­naam verrast door Rai Vloet

Rai Vloet (26) is definitief geen speler van Heracles meer. Zijn contract is ontbonden en de middenvelder is sinds vrijdag in dienst van FC Astana, in Kazachstan. De Almelose club zegt er in overleg met de familie van de overleden Gio niets over.

29 maart