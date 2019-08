Nice verlost Ajax en Dolberg van elkaar voor 20,5 miljoen

Dolberg (21) debuteerde op 26 juli 2016 voor Ajax in een wedstrijd uit de voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki. In totaal speelde hij 119 officiële wedstrijden voor Ajax 1 en scoorde daarin 45 keer. Dolberg leek op weg naar een mooie toekomst bij Ajax, toen hij in het seizoen 2016/2017 onder trainer Peter Bosz schitterde in de Europa League. Mede door blessures kon hij daarna zelden meer overtuigen bij zijn club uit Amsterdam.

Dolberg kreeg weer een kans in de voorbereiding op dit seizoen en startte ook als basisspeler tegen PSV (2-0) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Hij opende ook de score, maar speelde een week later matig tegen Vitesse. De Deense international verloor zijn basisplaats nadat hij geblesseerd was uitgevallen in het uitduel met PAOK in de derde voorronde van de Champions League.

Trainer Erik ten Hag had een weer fitte Dolberg niet nodig voor de return tegen de Grieken en liet hem zelfs op de tribune plaatsnemen. Hij gaf de voorkeur aan Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar in de spits. Ten Hag benadrukte dat Dolberg van hem niet weg hoefde bij Ajax. ,,Want ik zie nog steeds zijn enorme potentie”, zei hij. ,,Dolberg moet wel zelf willen blijven vechten.”