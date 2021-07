Neymar wil prijs met Argentinië voor ‘goede vriend’ Messi voorkomen: ‘Nu zijn we rivalen’

Messi en Neymar werden goede vrienden in hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona, dat op aanraden van Messi ook een paar keer probeerde de Braziliaan terug te halen. In de finale van de Copa América staan beide topaanvallers nu lijnrecht tegenover elkaar. ,,Messi is, zoals ik altijd heb gezegd, de beste speler die ik ooit heb zien spelen. En hij is een heel goede vriend geworden. Maar nu we in een finale zitten, zijn we rivalen. Ik wil deze titel echt winnen, mijn eerste Copa América.”