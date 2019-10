Neymar vier weken eruit door spierscheuring

St. Pauli zet Sahin uit selectie om steun aan Turkse inval in Syrië

19:58 St. Pauli heeft per direct Cenk Sahin (24) uit de selectie gezet. Reden is een Instagram-post van de Turkse middenvelder. Daarin sprak Sahin zijn steun uit voor de Turkse inval in Noord-Syrië.