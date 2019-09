Neymar treft FC Barcelona vandaag in rechtbank; aanvaller eist 26 miljoen

Miedema scoort opnieuw tegen Fiorentina

26 september Arsenal heeft mede dankzij een doelpunt van Vivianne Miedema overtuigend de achtste finale van de Champions League gehaald. In eigen huis werd Fiorentina met 2-0 verslagen, nadat het eerste duel twee weken geleden in Italië ook al in 4-0 voor Arsenal was geëindigd.