Neymar toch niet fit genoeg voor kraker met Uruguay

Arantxa Rus strandt in achtste finale in Oostenrijk

12 november Arantxa Rus is er niet in geslaagd de kwartfinale van het tennistoernooi van Linz te bereiken. De 29-jarige tennisster uit Monster verloor in drie sets van de als vijfde geplaatste Russin Veronika Koedermetova: 6-4 1-6 6-3.