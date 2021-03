Neymar terug bij PSG voor topper tegen Olympique Lyon

Van Lampang tot Liverpool: hier voetballen onze Brabantse avontu­riers

18 maart Voetballers met Brabantse roots? Je vindt ze over de hele wereld. Vincent Janssen kennen ze in Mexico als ‘El Toro’ en voor Kevin Brands is zelfs in het Thaise paradijs niet alles perfect. En buiten grote namen als Virgil van Dijk zijn er ook avonturiers als Simon Loshi, die furore maakt in Kosovo. Bekijk hieronder op de kaart waar de Brabantse voetballers spelen en lees interviews met ze terug.