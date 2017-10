Neymar slechts één duel geschorst

Feyenoord ontvangt Heracles, Ajax op bezoek bij Twente

0:04 Landskampioen Feyenoord speelt in december in de achtste finales van de KNVB-beker thuis tegen Heracles Almelo. Ook PSV kreeg een thuiswedstrijd toebedeeld. De koploper in de eredivisie ontvangt VVV. Ajax gaat op bezoek bij FC Twente. Dat is het resultaat van de loting die KNVB-functionaris Heinrich Welling vanavond verrichtte in Almere.