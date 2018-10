Neymar schittert bij PSG in monsterzege op Rode Ster Belgrado

VideoParis Saint-Germain verloor twee weken geleden nog met 3-2 bij Liverpool, maar de Franse sterrenploeg was vanavond in het eigen Parc des Princes veel te sterk voor Rode Ster Belgrado: 6-1. De Braziliaanse sterspeler Neymar nam drie goals voor zijn rekening.

Het record van de hoogste overwinning in de Champions League (8-0) bleef vanavond staan, maar Paris Saint-Germain deed tegen de Servische kampioen Rode Ster Belgrado een goede poging om dat record te verbreken.



Neymar opende al na een kwartier spelen de score in het Parc des Princes in Parijs, waar een deel van de tribune was gesloten wegens een straf voor de Boulogne Boys, een fanatieke supportersgroep van Paris Saint-Germain. Vujadin Savic haalde Neymar op de rand van het strafschopgebied onderuit, maar de Braziliaanse sterspeler krulde vervolgens zelf de vrije trap in de goal van keeper Milan Borjan. Twee minuten later scoorde Neymar opnieuw, nadat hij eenvoudig kon binnenschieten op aangeven van Kylian Mbappé.

Na 37 minuten maakte de Uruguyaanse doelpuntenmachine Edinson Cavani er 3-0 van. Op aangeven van de Belgische rechtsback Thomas Meunier (buitenkantje rechts) maakte de Argentijn Ángel Di María er kort voor rust ook nog 4-0 van.

Voet van het gas

In de tweede helft nam PSG de voet iets van het gas af, maar uiteraard wilde ook Kylian Mbappé zin doelpunt nog maken nadat hij al enkele kansen had laten liggen. De negentienjarige wereldkampioen uit Bondy tikte in de zeventigste minuut de 5-0 binnen na goed opkomen van de Spaanse linksback Juan Bernat, die afgelopen zomer voor 15 miljoen euro werd overgenomen van Bayern München. Mbappé was in zestien duels in de Champions League al betrokken bij zestien goals: twaalf keer zelf en vier assists.

In de 73ste minuut mocht de 27-jarige aanvaller Lorenzo Ebecilio uit Hoorn nog invallen bij Rode Ster Belgrado. Direct na de invalbeurt van de voormalig Ajacied maakte zestienvoudig Duits international Marko Marin de eretreffer namens de kampioen van de Servische competitie vorig seizoen.

Met een prachtige vrije trap maakte Neymar er na 80 minuten ook nog 6-1 van voor PSG. Direct na zijn goal werd hij vervangen door Julian Draxler. Neymar is de eerste speler die twee keer uit een directe vrije trap scoort in een Champions League-wedstrijd sinds Cristiano Ronaldo in de uitwedstrijd van Real Madrid bij FC Zürich in 2009. Neymar kwam met zijn hattrick bovendien op 30 goals in de Champions League. Daarmee evenaarde hij het record van Kaká, die met 30 goals voor AC Milan en Real Madrid de Braziliaan was met de meeste goals in de Champions League.

Volledig scherm Kylian Mbappé en Neymar maken lol. © Getty Images