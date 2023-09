Neymar passeert met historische treffer Pelé en is topscorer aller tijden van Brazilië

Met twee treffers in het WK-kwalificatieduel tussen Brazilië en Bolivia (5-1) is Neymar donderdagnacht de legendarische Pelé voorbijgegaan. Met 79 goals is hij nu topscorer aller tijden van de Braziliaanse nationale ploeg.

Brazilië beleefde een gemakkelijke avond in het met zo’n 50.000 enthousiaste fans volgepakte stadion Mangueirão van Belém, in de noordelijke gelegen Amazonestaat Pará. In de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada vormde Bolivia een makkelijke prooi.

Het was een kwestie van tijd voor Neymar de begin dit jaar overleden legende Pelé zou passeren op de nationale topscorerslijst. Na iets meer dan een kwartier in zijn 125ste interland kreeg hij al een uitgelezen kans, via een strafschop. De aanvaller van Paris Saint-Germain schoot de bal slap in en de Boliviaanse doelman Viscarra kon de inzet simpel stoppen.

Een kwartier na rust, toen Brazilië al comfortabel met 3-0 leidde door twee goals van Rodrygo en één van Raphina, schreef Neymar dan toch de geschiedenis die zich al lange tijd aankondigde. Raphina zette vanaf de achterlijn voor, Rodrygo kreeg de bal niet onder controle, waarna Neymar droog uithaalde en zijn 78ste interlandgoal binnenschoot. Daarmee passeerde hij Pelé, die in 91 interlands voor Brazilië 77 keer scoorde.

Als eerbetoon aan zijn grote voorganger juichte Neymar zoals Pelé dat deed: hoog opspringend en met een vuistslag in de lucht. In de slotfase maakte Neymar nog zijn tweede goal van de avond, niet lang nadat Bolivia had tegengescoord via invaller Abrego, waarmee hij de eindstand op 5-1 bepaalde.

Winst Uruguay

In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep won Uruguay eerder donderdag met 3-1 van Chili. Luís Suárez en Edson Cavani ontbraken bij Uruguay, beiden waren door de nieuwe bondscoach Marcelo Bielsa niet opgeroepen. Wereldkampioen Argentinië won gisteren al met 1-0 van Ecuador door een goal van Lionel Messi uit een vrije trap. Paraguay-Peru eindigde in 0-0, Colombia won thuis met 1-0 van Venezuela.

Heel spannend belooft de kwalificatiereeks in Zuid-Amerika dit keer niet te worden. Door het toegenomen aantal deelnemende landen aan de eindronde van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, mag het continent meer vertegenwoordigers afvaardigen. Van de tien landen, die een volledige competitie tegen elkaar spelen, gaan de eerste zes naar de eindronde. De nummer zeven krijgt nog een herkansing in een intercontinentale play-off.