Neymar: nog nooit zo goed in vorm geweest bij 'familie' PSG

Viroloog nadat corona rondwaarde bij Ajax: ‘Geen blijvende klachten vooral geluk’

14:57 Ajax is na de uitbraak van het corona in Nederland behoorlijk getroffen door het virus. Bert Niesters, hoofd klinische virologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, concludeert dat niet op basis van de symptomen, maar op het aantal van dertien spelers en werknemers die na bloedtest in juni antistoffen bleken te hebben aangemaakt. ,,Eén op zeven is best veel.”