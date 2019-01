‘Neymar moet vrezen voor einde seizoen’

De Braziliaanse sterspeler van Paris Saint Germain verliet afgelopen week hevig geëmotioneerd het veld tijdens het met 2-0 gewonnen bekerduel met Strasbourg door een blessure aan zijn rechtervoet. Een breuk in het middenvoetsbeentje in diezelfde voet hield Neymar vorig jaar al drie maanden aan de kant.



Neymar zelf leek meteen de ernst van de situatie te kennen, maar tot nu toe was er nog geen definitieve diagnose gesteld. L’Équipe stelt nu dat de 26-jarige Braziliaan in elk geval tot eind maart vanaf de zijkant moet toekijken met een nieuwe breuk in zijn middenvoetsbeentje. Dat houdt in dat PSG het zonder de Braziliaanse aanvaller moet stellen in het tweeluik tegen Manchester United voor de achtste finales van de Champions League.



Er is volgens het Franse medium echter ook nog een zeer grote kans dat Neymar onder het mes moet om de breuk te laten herstellen. In dat geval zou PSG de rest van het seizoen geen beroep meer kunnen doen op Neymar.



Of de Braziliaan onder het mes moet, wordt later vandaag besloten.