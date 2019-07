Neymar komt met week vertraging alsnog opdagen bij PSG

De Braziliaanse aanvaller Neymar heeft zich vandaag weer gemeld bij Paris Saint-Germain, een week later dan de bedoeling was. De duurste voetballer ter wereld landde vanochtend in de Franse hoofdstad en ging daarna direct door naar het trainingscomplex van PSG, het Camp des Loges. Daar wacht Neymar ongetwijfeld een stevig gesprek met de clubleiding.