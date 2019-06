Neymar huilend van het veld, streep door Copa América

Hattrick Lof voor Ronaldo: ‘Drie treffers? Niets nieuws voor hem’

7:27 Met drie treffers tegen Zwitserland (3-1) was Cristiano Ronaldo weer eens de grote held van Portugal. De 34-jarige sterspeler van Juventus leidde zijn land in Porto met alweer zijn 53e hattrick in zijn schitterende loopbaan naar de finale van de Nations League. Daarin is zondag Nederland of Engeland de tegenstander.