Neymar heeft met 34 miljoen hoogste belastingschuld Spanje

De Spaanse pers meldde vorig jaar al dat de belastingdienst Neymar wil vervolgen voor belastingfraude. Dat werd toen niet bevestigd, maar de aanwezigheid van de naam van Neymar op de ‘lijst van debiteuren’ doet vermoeden dat de fiscus wel degelijk onderzoek doet naar belastingontduiking. Het zou daarbij gaan om zijn transfers in 2013 van de Braziliaanse club Santos naar Barcelona en zijn overgang in 2017 van Barça naar PSG. Met die laatste transfer was 222 miljoen euro gemoeid.