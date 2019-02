Newport County stunt weer in FA Cup en treft nu Manchester City

Robbie Willmott opende in de 47ste minuut de score voor de nummer 14 van League Two. Op aangeven van Willmott maakte Padraig Amond er halverwege de tweede helft 2-0 van. Middlesbrough, dat in 2017 nog in de Premier League speelde, slaagde er op het drassige veld niet in aansluiting te vinden. Rajiv van La Parra speelde de tweede helft namens ‘Boro’. Newport County won eerder dit jaar in de FA Cup al van Leicester City en hield vorig jaar Tottenham Hotspur knap op 1-1 een gelijkspel, maar verloor vervolgens de replay op Wembley wel met 2-0.