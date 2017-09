Newcastle United zonder Benítez naar zege in Wales

Trentin pakt zijn vierde ritzege, Froome eindwinnaar

20:31 Matteo Trentin heeft met een machtige sprint zijn vierde etappe gewonnen in de Vuelta. Na een lange parade sprintte de Italiaan al zijn concurrenten uit het wiel in de straten van Madrid. Hij was sneller dan Lorrenzo Manzin en Søren Kragh. De leiderstrui van Chris Froome kwam niet meer in gevaar.