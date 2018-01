Newcastle United stelt Beardsley op non-actief na racisme-onderzoek

Beardsley moest zich gisteren bij de clubleiding verantwoorden na beschuldigingen over racisme en pesterijen.



Vandaag trokken de club en de oud-speler van The Magpies, goed voor 119 goals in 326 duels, hun conclusies. Totdat het interne onderzoek is afgerond is de 59-jarige Beardsley op non-actief gesteld. Als international van Engeland was hij goed voor 59 interlands. Hij was actief op de WK's van 1986 en 1990.